Риелтор Селиванова предложила несколько вариантов защиты от «схемы Долиной»

Обязательное зачисление денег на депозит суда, создание фонда обманутых покупателей недвижимости по «схеме Долиной», а также государственная поддержка обманутых продавцов смогут обеспечить рынку стабильность при заключении сделок в секторе вторички. Такие меры предложила риелтор Жанна Селиванова.

— Возможно, что будет много обращений с иском в суд со стороны недобросовестных продавцов, которые на фоне «дела Долиной» захотят попытаться оспорить сделку и вернуть себе квартиру, — высказалась Селиванова.

Она также призвала покупать квартиры альтернативой, когда продавец планирует одновременно с продажей покупать себе другое жилье. Также не следует покупать недвижимость со слишком привлекательной ценой и «срочной продажей».

На сделку можно пригласить профессионального профайлера, который поможет выяснить, находится ли продавец под влиянием мошенников. Также можно застраховать титул, в котором будут прописаны соответствующие статьи, передает EADaily.

Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что квартиру певицы Ларисы Долиной можно выкупить и открыть там музей мошенничества. По его мнению, такой музей убережет будущие поколения россиян.

Дело о мошенничестве с квартирой артистки Ларисы Долиной дошло до Верховного суда России. Какое решение может принять Верховный суд и как это повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».