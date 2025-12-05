Ричмонд
ИКИ РАН: Магнитная буря уровня G1 ожидается на Земле 7 декабря

В ИКИ РАН предупредили о новой магнитной буре.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 7 декабря, на Землю обрушится магнитная буря класса G1. Такие данные привела Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

По данным ученых, магнитосфера начнет резко меняться поздно вечером. При этом вероятность магнитных возмущений исследователи оценивают в 55 процентов.

На убыль буря пойдет утром 8 декабря.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН поделились прогноз космической погоды на неделю с 1 по 7 декабря.

Сотрудник ИЗМИРАН Валерий Петров предупредил, что магнитных бурь в ближайшее время будет больше, и так продлится два-три года. Таким образом, нам жить в магнитных штормах и в полярных сияниях примерно до 2028 года.