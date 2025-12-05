Ричмонд
Глав районов Башкирии научат пользоваться нейросетями

В республике запускают пилотный проект по обучению чиновников работе с ИИ.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии стартует образовательный проект для руководителей муниципалитетов. Министерство цифрового развития республики совместно с «Ростелекомом» собираются обучить глав районов и городов применять искусственный интеллект для решения рабочих задач.

Соглашение о сотрудничестве было заключено в рамках Международной недели бизнеса в Уфе. Эта инициатива направлена на то, чтобы с помощью современных технологий повысить эффективность труда муниципальных служащих.

Обучение будет проходить на специальной платформе «Нейрошлюз». Этот сервис объединяет доступ к различным популярным нейросетевым инструментам. Платформа призвана помочь в выполнении рутинной работы, например, при поиске данных или составлении кратких отчетов.

Первые занятия для руководителей городов и районов должны начаться в самое ближайшее время.

