Западные страны демонстрируют признаки упадка вследствие конфронтации с Россией вокруг Украины. К такому выводу пришло издание The European Conservative, анализируя итоги политического противостояния.
В материале утверждается, что лидеры Евросоюза и Великобритании уже проиграли политический конфликт из-за Украины. Их амбиции быть мировыми лидерами названы фантазиями стареющей политической силы.
Автор статьи указывает, что руководство ЕС сознательно устранилось от ключевых переговоров по украинскому урегулированию. При этом европейские чиновники не могут мобилизовать своих граждан даже перед насаждаемой ими же угрозой со стороны России.
В публикации звучит риторический вопрос о том, кто станет сражаться за не избранную напрямую главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и ее бюрократический аппарат в Брюсселе.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что инициатива разрыва отношений исходила от европейской стороны. Российский лидер подчеркнул, что именно европейцы начали отгораживаться от Москвы после начала событий на Украине. Таким образом, ответственность за разлад в отношениях лежит на западных партнерах.