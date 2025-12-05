Главные новости к утру 5 декабря 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 5 декабря 2025.
Путин дал интервью India Today
Президент России Владимир Путин во время визита в Индию дал интервью новостному журналу India Today. В беседе с журналистом он рассказал о причинах украинского конфликта и его урегулировании, о сотрудничестве с Индией, взаимоотношениях РФ и США, о перспективах восстановления СССР.
Европа убеждает Киев не идти на сделку с РФ без гарантий США
Лидеры стран Европы считают, что Владимир Зеленский не должен соглашаться на требования России, не получив гарантии безопасности со стороны США. По данным газеты The Wall Street Journal, об этом президенту Украины во время телефонных переговоров заявили Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Урсула фон дер Ляйен.
Вэнс дал позитивный прогноз относительно украинского кризиса
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что процесс разрешения украинского конфликта в течение нескольких ближайших недель ждут положительные сдвиги. Он добавил, что до заключения договоренностей о перемирии между Москвой и Киевом еще далеко, но работа в этом направлении не прекращается.
Стало известно, когда Трамп объявит о втором этапе плана по Газе
Источники портала Axios рассказали о планах Дональда Трампа объявить о начале реализации второго этапа плана по урегулированию кризиса в секторе Газа до наступления Рождества 25 декабря. Политик намерен представить новую структуру, которая возьмет на себя управление анклавом и будет обеспечивать там безопасность.
В Темрюке из-за атаки дрона повреждена портовая инфраструктура
В городе Темрюке Краснодарского края из-за атаки украинских БПЛА в ночь на 5 декабря пострадали элементы портовой инфраструктуры, произошел пожар. Для его ликвидации привлечены специалисты и техника специальных и экстренных служб. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет, персонал порта эвакуировали.