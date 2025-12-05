Главные новости к утру 5 декабря 2025 года

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что процесс разрешения украинского конфликта в течение нескольких ближайших недель ждут положительные сдвиги. Он добавил, что до заключения договоренностей о перемирии между Москвой и Киевом еще далеко, но работа в этом направлении не прекращается.