Прямой рейс свяжет Владивосток с Макао

С декабря между Владивостоком и Макао откроется прямое авиасообщение. Полёты выполнит авиакомпания Cambodia Airways по заказу китайского туроператора. Об этом сообщает аэропорт Владивостока.
Первый рейс запланирован на 19 декабря. Самолёты Airbus A320 будут летать трижды в неделю. Новый маршрут свяжет Приморье с особым административным районом Китая, что сделает путешествия для дальневосточников удобнее.
Прилетев в Макао, пассажиры смогут быстро добраться до Гонконга, Шэньчжэня и Чжухая. Отметим, что Макао является игорной столицей Азии, здесь расположено большое количество казино и развлекательных центров.
Территория аэропорта Макао расположена на насыпном острове рядом с городом из-за того, что городской площади не хватает для постройки воздушной гавани. Таким образом, уже к новогодним праздникам россияне могут добраться из Приморья в Макао прямым рейсом.
Из Владивостока в Китай сейчас можно прямыми рейсами улететь в Пекин, Харбин, Далянь, Янцзы, Шанхай, Санью, Сиань, Шэньян, Яньтай и Тяньцзинь. Работают пять российских и шесть китайских авиаперевозчиков.