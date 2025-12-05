Вв День добровольца минздрав рассказал о студентке-волонтере из ОмГМУ

5 декабря омичи отмечают Дня добровольца. В эту дату минздрав региона рассказал о представительнице молодежного движения «Волонтеры-медики» Раде Горелик. Она учится на втором курсе педиатрического факультета Омского государственного медицинского университета.
Девушка вступила в ряды медицинских волонтеров в 2025 году. Вместе с другими студентами Рада познает азы санитарной помощи в детской клинической горбольнице № 3 и в Клиническом родильном доме № 6, поддерживая маленьких пациентов и их родителей, а также помогая младшему персоналу.
«Я очень довольна, что стала медицинским волонтером. Во мне укрепилась уверенность в своем выборе профессии. Считаю, что настоящий будущий врач должен быть досконально знаком с деятельностью лечебного учреждения», — говорит будущий педиатр.
Рада родилась в творческой семье. Ее отец пишет картины, а мать занимается пошивом сценических костюмов.
«Обе мои бабушки были врачами. Одна всю жизнь работала гастроэнтерологом, другая — врачом-хирургом, во время Великой Отечественной войны в военном госпитале спасала раненых солдат. Мой двоюродный брат тоже хирург. А я выбрала для себя “детскую” медицину, очень трепетно отношусь к детям», — рассказывает Рада.
Помимо учебы и волонтерства, девушка продолжает заниматься танцами, которыми увлекается с трех лет. Сейчас она — участница образцовой студии современного танца «Сфера». Два раза в год омичка также работает вожатой в выездной школе, где знакомит участников с основами медицины.
