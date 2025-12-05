Вв День добровольца минздрав рассказал о студентке-волонтере из ОмГМУ

«Обе мои бабушки были врачами. Одна всю жизнь работала гастроэнтерологом, другая — врачом-хирургом, во время Великой Отечественной войны в военном госпитале спасала раненых солдат. Мой двоюродный брат тоже хирург. А я выбрала для себя “детскую” медицину, очень трепетно отношусь к детям», — рассказывает Рада.