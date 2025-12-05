Скончавшийся актёр Тагава имел российское гражданство и принял православие

Скончавшийся в возрасте 75 лет актёр Кэри-Хироюки Тагава имел российское гражданство и принял православие. Осенью 2015 года он подал прошение о получении гражданства России и тогда же сообщил о принятии православия. Таинство совершил митрополит Волоколамский Иларион, дав актёру имя Пантелеимон. Несмотря на связи с Россией, постоянно Тагава проживал на Гавайях.
Тагава родился в Японии, но в детстве переехал в США после того, как его мать покинула семью ради актёрской профессии. До появления в кино он работал фотокорреспондентом, водителем и доставщиком пиццы, а его актёрский дебют произошёл лишь в 36 лет. Актёр признавался, что начинал с ролей злодеев и магов, поскольку такая внешность была востребована в Голливуде, хотя сам стремился к более разноплановым персонажам.
В 2015 году Тагаву пригласили в российский фильм «Иерей-сан», где он сыграл священника Японской православной церкви, ранее связанного с якудза. Эта работа стала важной для него духовно: актёр говорил, что почувствовал глубокую близость к русской культуре и продолжил семейную традицию — его отец изучал русский язык, а дядя давал концерты в СССР в 1960-х годах. Через год после крещения он получил российское гражданство. Российскому зрителю Тагава запомнился и участием в программе «Давай поженимся», где просил ведущих найти ему славянскую супругу.
Особую известность Тагава получил благодаря роли Шанг Цзуна во франшизе Mortal Kombat, а также работам в фильмах «Последний император», «Мемуары гейши» и в сериале «Человек в высоком замке». Его харизма и узнаваемый экранный образ сделали его одним из самых заметных актёров азиатского происхождения в Голливуде.
Ранее стало известно, что Кэри-Хироюки Тагава скончался в Санта-Барбаре в возрасте 75 лет от осложнений после инсульта, находясь рядом со своими детьми.