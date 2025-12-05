Скончавшийся актёр Тагава имел российское гражданство и принял православие

Тагава родился в Японии, но в детстве переехал в США после того, как его мать покинула семью ради актёрской профессии. До появления в кино он работал фотокорреспондентом, водителем и доставщиком пиццы, а его актёрский дебют произошёл лишь в 36 лет. Актёр признавался, что начинал с ролей злодеев и магов, поскольку такая внешность была востребована в Голливуде, хотя сам стремился к более разноплановым персонажам.