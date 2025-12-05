Адвокат Свириденко: Налог на квартиру Долиной уплатила Лурье

Адвокат Светлана Свириденко сообщила, что певица Лариса Долина не оплатила налог на имущество более 100 тысяч рублей за спорную квартиру. Она уточнила, что платеж внесла покупательница Полина Лурье, хотя сама жильем не пользовалась.
По словам адвоката, налоговая служба потребовала оплату налога за период с июня по декабрь 2024 года, несмотря на то что договор купли-продажи квартиры был признан недействительным.
Свириденко отметила, что возражения Лурье со ссылкой на нормы гражданского законодательства не были учтены, передает РИА Новости.
Ранее председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил руководству Москвы выкупить столичную квартиру звезды и создать там музей мошенничества. По мнению депутата, это убережет от печальной участи будущие поколения россиян.
Утром 27 ноября Второй кассационный суд не удовлетворил жалобу покупательницы Полины Лурье и подтвердил право собственности Долиной на квартиру в Хамовниках. Заседание, посвященное жалобе, прошло в закрытом режиме.
«Вечерняя Москва» рассказала, как злоумышленники попытались «забрать» квартиру у Долиной и как хотели завладеть ее недвижимостью, расположенной в других странах.
Такая схема даже получила свое название — «эффект Долиной». Что это за феномен и как он изменил рынок недвижимости, разбиралась «Вечерняя Москва».