Адвокат Свириденко: Налог на квартиру Долиной уплатила Лурье

Адвокат Светлана Свириденко сообщила, что певица Лариса Долина не оплатила налог на имущество более 100 тысяч рублей за спорную квартиру. Она уточнила, что платеж внесла покупательница Полина Лурье, хотя сама жильем не пользовалась.