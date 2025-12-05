В соцсетях запустили дипфейк с губернатором Шумковым

Власти напомнили, что за год участник СВО по контракту может получить более 5,5 млн рублей с учетом всех уровней поддержки. С 1 августа единовременная региональная выплата увеличена с 1,5 млн до 2,5 млн рублей, еще по 100 тысяч рублей перечисляют муниципалитеты. Дополнительно предусмотрено 400 тысяч рублей федеральной выплаты и порядка 100 тысяч рублей подъемного пособия от Минобороны, а ежемесячное денежное содержание по контракту начинается от 210 тысяч рублей.