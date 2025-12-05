Ричмонд
Директор красноярского ЦТЛ Августинович взят под арест по делу о мошенничестве

Продажа акций красноярского аэропорта заинтересовала правоохранителей.

Директора госпредприятия Красноярского края «Центр транспортной логистики» (ЦТЛ) Андрея Августиновича арестовали по делу о мошенничестве, которое предварительно связано с продажей акций красноярского аэропорта по заниженной цене. Об этом со ссылкой на источники сообщает ТАСС.

«Дело Августиновича, скорее всего, связано с продажей акций красноярского аэропорта по заниженной цене», — сказал собеседник агентства.

Ранее в Москве арестовали бывшего гендиректора конструкторского бюро «Мотор» Станислава Алымова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По некоторым сведениям, это может быть связано с контрактом на поставку станков для нужд КБ «Мотор».

Кроме того, в Москве арестовали министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородский области Константина Куранова.