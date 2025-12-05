Директор красноярского ЦТЛ Августинович взят под арест по делу о мошенничестве

Ранее в Москве арестовали бывшего гендиректора конструкторского бюро «Мотор» Станислава Алымова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По некоторым сведениям, это может быть связано с контрактом на поставку станков для нужд КБ «Мотор».