«Камикадзе под ногами»: Талисман сына дважды спас жизнь бойца СВО Стойджера

Это был уже второй случай, когда детская игрушка сына помогла отцу выжить — первый произошёл в боях под Артёмовском (Бахмутом). После ранения под Часовым Яром товарищи перевязали Олегу ногу, но эвакуировали его только через сутки. За время службы боец получил девять медалей, в том числе за предотвращение миномётного обстрела и эвакуацию раненого, а также Орден Мужества. Сейчас Олег находится дома в Иркутске, восстанавливаясь после очередного ранения рядом с сыном.