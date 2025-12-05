«Камикадзе под ногами»: Талисман сына дважды спас жизнь бойца СВО Стойджера

Талисман сына. Видео © Предоставлено Life.ru пресс-службой «Народного фронта».
Олег вспоминает критический момент в районе Часового Яра, когда вражеский беспилотник-камикадзе сбросил боеприпас, раздробивший ему ногу. Спасением стало дерево, за которое он успел укрыться, и талисман — мягкий зайчик, висевший на его рюкзаке.
Это был уже второй случай, когда детская игрушка сына помогла отцу выжить — первый произошёл в боях под Артёмовском (Бахмутом). После ранения под Часовым Яром товарищи перевязали Олегу ногу, но эвакуировали его только через сутки. За время службы боец получил девять медалей, в том числе за предотвращение миномётного обстрела и эвакуацию раненого, а также Орден Мужества. Сейчас Олег находится дома в Иркутске, восстанавливаясь после очередного ранения рядом с сыном.
