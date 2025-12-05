В Сочи исключили запуск фейерверков в новогодние и рождественские праздники

В случае возникновения угроз на объектах гостеприимства был отработан алгоритм действий. На стойках размещения каждому гостю при заселении вручат памятку. Также при необходимости будут задействованы системы оповещения. В горном кластере их более 20, а в целом по Сочи — 456 устройств.