В Сочи исключили запуск фейерверков в новогодние и рождественские праздники

Данное решение было принято на заседании городской антитеррористической комиссии. Данная мера была принята для обеспечения общественной и транспортной безопасности в праздничные дни.
«В рамках межведомственного взаимодействия разработали и согласовали дополнительные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности и правопорядка, пожарной и транспортной безопасности», — заявил мэр города Андрей Прошунин.
В случае возникновения угроз на объектах гостеприимства был отработан алгоритм действий. На стойках размещения каждому гостю при заселении вручат памятку. Также при необходимости будут задействованы системы оповещения. В горном кластере их более 20, а в целом по Сочи — 456 устройств.
