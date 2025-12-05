Ричмонд
В Сочи исключили запуск фейерверков в новогодние и рождественские праздники

В Сочи исключат применение фейерверков в новогодние и рождественские праздники.

Источник: Reuters

Данное решение было принято на заседании городской антитеррористической комиссии. Данная мера была принята для обеспечения общественной и транспортной безопасности в праздничные дни.

«В рамках межведомственного взаимодействия разработали и согласовали дополнительные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности и правопорядка, пожарной и транспортной безопасности», — заявил мэр города Андрей Прошунин.

В случае возникновения угроз на объектах гостеприимства был отработан алгоритм действий. На стойках размещения каждому гостю при заселении вручат памятку. Также при необходимости будут задействованы системы оповещения. В горном кластере их более 20, а в целом по Сочи — 456 устройств.

Ранее «НК» писала, что в Новороссийске из-за фейерверков будет действовать особый противопожарный режим.