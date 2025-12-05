Фестиваль российского кино пройдет в Минске 12−14 декабря

Ранее в нынешнем году в белорусской столице проходили «Дни российского кино» в рамках Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», а на «Днях кино стран СНГ», состоявшихся в Санкт-Петербурге, были представлены документальные ленты из Беларуси.