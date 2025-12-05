Фестиваль российского кино пройдет в Минске 12−14 декабря

Мероприятие организовано Роскино при поддержке Минкультуры России.
«Фестивали российского кино в Беларуси — добрая ежегодная традиция, ведь наши страны связывают общие человеческие ценности и объединяет совместная историческая память», — отмечают организаторы.
Посмотреть российские фильмы можно будет бесплатно, если зритель заранее зарегистрировался по ссылке на сайте Роскино.
В честь 80-летия Победы фестиваль откроют показом военной драмы «Группа крови» (2025). Она основана на реальных событиях, происходивших в детском концлагере.
Также в афише фестиваля: спортивная драма о становлении олимпийского чемпиона Юрия Тюкалова «Первый на Олимпе» (2025), шпионский детектив совместного производства России и Китая «Красный шелк» (2025), красочная веселая мультипликация «Большое путешествие. Вокруг света» (2024), музыкальная картина о судьбе гениального поэта «Пророк. История Александра Пушкина» (2024), ретродрама о советской актрисе 1930-х годов Галине Ковровой «Любовь Советского Союза» (2024).
Перед этим фестивалем в Минске также запланированы показы первой Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», организованные Российским фондом культуры при поддержке Роскино и Минкультуры России. На сеансы также доступна бесплатная регистрация.
Ранее в нынешнем году в белорусской столице проходили «Дни российского кино» в рамках Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», а на «Днях кино стран СНГ», состоявшихся в Санкт-Петербурге, были представлены документальные ленты из Беларуси.