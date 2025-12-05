Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге запустят трамвай № 2 по линии Купчино-Шушары

Новый трамвайный маршрут откроют до конца 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Комитет по транспорту Петербурга утвердил трамвайный маршрут Купчино — Шушары. Опубликовано соответствующее распоряжение.

Трамвай № 2 будет возить пассажиров между станцией метро «Купчино» и и Старорусским проспектом в поселке Шушары. Маршрут станет частью трамвайной линии «Славянка».

Вагоны будут проходить через жилые кварталы Шушар. Таким образом местным жителям будет удобнее добираться до метро. Стоять в пробках на Витебском проспекте больше не нужно.

Сначала у «двойки» будет пять остановок: конечная «Балканский», остановка по требованию «река Волковка», «Вилеровский переулок», «Окуловская улица», а также «Валдайская улица». Петербуржцы смогут ездить по новому маршруту в конце этого года.

На нерегулируемый тариф предусмотрены выплаты в размере 1,7 миллиарда рублей в 2026 году, 4,2 миллиарда рублей в 2027 году и 4,6 миллиарда рублей в 2028 году, пишет «Петербургский дневник».