Новый прокурор ХМАО вступил в должность

Новый глава надзорного ведомства был представлен на совещании с участием первого замгубернатора Югры Павла Тараканова, федерального инспектора по ХМАО Александра Постникова и председателей окружного и арбитражного судов Павла Шкилева и Дениса Лиснянского. На рабочей встрече также присутствовали руководители окружных силовых ведомств, заместители прокурора Югры, работники аппарата надзорного ведомства и территориальные прокуроры.