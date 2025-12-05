Ричмонд
Новый прокурор ХМАО вступил в должность

Прокурор ХМАО Дмитрий Попов официально вступил в должность. Его представил руководству региона заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев, передает журналист URA.RU с места событий.

«Новый прокурор ХМАО Дмитрий Попов вступил в должность. Его представил заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев на совещании с руководством региона», — передает журналист URA.RU.

Новый глава надзорного ведомства был представлен на совещании с участием первого замгубернатора Югры Павла Тараканова, федерального инспектора по ХМАО Александра Постникова и председателей окружного и арбитражного судов Павла Шкилева и Дениса Лиснянского. На рабочей встрече также присутствовали руководители окружных силовых ведомств, заместители прокурора Югры, работники аппарата надзорного ведомства и территориальные прокуроры.

В ноябре Владимир Путин подписал указ о назначении Попова на должность главы прокуратуры ХМАО. До перевода в Югру он служил заместителем главы надзорного ведомства в Приморье.