«Это про человечность»: почему люди становятся волонтерами

На платформе «Добро.рф» представлены проекты буквально из каждого города по самым разным темам. Нередко сферы волонтерской деятельности трансформируются, обретают другие цели и смыслы. Яркий пример — акция #МЫВМЕСТЕ, которая появилась в 2020 году как ответ на пандемию COVID-19. Сегодня это огромнейшее движение, в нем участвуют более 1 миллиона волонтеров, а вся инфраструктура мобильна и переориентируется в зависимости от вызовов — то на борьбу с ЧС, то, как сейчас, на поддержку участников СВО и жителей новых регионов.