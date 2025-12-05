«Это про человечность»: почему люди становятся волонтерами

Жители России очень быстро объединяются, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. Они готовы прийти на выручку погорельцам, старикам, людям с инвалидностью, жителям приграничья, вынужденно покинувшим свои дома или братьям нашим меньшим. За последние два года доля людей, оказывающих добровольную помощь, в России выросла до 32%. Сегодня социальные проекты, волонтерство и благотворительные акции являются частью нацпроекта «Молодежь и дети».
У людей, которые приходят на помощь другим, жертвуя ради этого собственным временем, силами и комфортом, есть свой праздник: 5 декабря отмечается День добровольца. О том, чем живут волонтеры и как их поддерживает государство, порталу национальныепроекты.рф рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель экосистемы «Добро.рф» Артем Метелев.
— Артем Павлович, в числе национальных целей Президент указал, что к 2030 году каждый второй молодой россиянин должен заниматься добровольчеством. Как сейчас обстоят дела?
— Важно понимать, что добровольчество — это в первую очередь про человечность. А главное достижение общественника — когда он, совершая добрые поступки, видит результаты своего труда.
Социологические опросы показывают, что в среднем каждый третий россиянин в течение года участвовал в волонтерских проектах. Не меньше половины опрошенных говорят, что хотят к ним присоединиться, так что у добровольчества в России большой потенциал.
Если говорить о точных цифрах, то на нашей платформе «Добро.рф» зарегистрировано более 9 миллионов волонтеров и свыше 130 тысяч организаций. Их труд складывается в миллионы часов добрых дел. Кстати, сейчас мы стали уходить от простого подсчета числа добровольцев к оценке реального эффекта от их усилий.
В социальных проектах участвует много молодежи. В эту работу вовлечены уже около 40% студентов. Есть и целые семьи, готовые вместе помогать нуждающимся, заботиться о животных, восстанавливать памятники истории и культуры.
Вспомним события годичной давности, когда под Новый год тысячи россиян из разных городов по своей инициативе приехали в Анапу, чтобы ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Они готовы были без сна и отдыха очищать берег, спасать птиц.
— В эту работу активно включается и бизнес, не так ли?
— Конечно! Все чаще люди, которые уже состоялись в жизни, инициируют запуск добрых проектов и собственным примером пробуждают социальную активность в других. Для наших современников становится все более важен смысл работы.
Мы видим, как крупный бизнес, включая различные бренды, вписывает в свою стратегию социальную миссию, как появляются системные программы, посвященные решению социальных или экологических проблем. За ним следует и средний бизнес. Предприниматели не ограничиваются просто получением прибыли, они совмещают ее с пользой. Это важно в первую очередь для самих сотрудников, особенно для молодых. А под их запросы трансформируется и роль работодателя.
— Если человек решит стать волонтером, как ему поступить?
— Стать волонтером можно, сделав буквально несколько кликов на компьютере. Достаточно зарегистрироваться на сайте Добро.рф, выбрать удобный формат участия: донорство, пожертвования, конкретный проект или мероприятие. Можно найти там фонд с интересующим вас профилем — который занимается помощью инвалидам, спасением животных, восстановлением храмов, путешествиями со смыслом.
Сегодня платформа «Добро.рф» работает как единое окно возможностей. На ней собраны более 130 тысяч различных проектов из городов и поселков России. Там же можно пройти обучение.
Другой способ присоединиться — прийти в один из «Добро. Центров». По решению Президента Владимира Путина они поэтапно открываются в больших и маленьких городах. Работает уже 1200. Мы привыкли к сервисам «Мои документы», где оказывают госуслуги. «Добро. Центры» работают примерно по такому же принципу. Это места, куда человек может прийти и сообщить, что хочет быть полезным своему району или городу. И ему расскажут о разных проектах.
Базовый навык любого волонтера — это стремление помочь. Всему остальному мы научим. Для этого создан «Добро. Университет» — онлайн-платформа с сотнями курсов. Еще в прошлом году открылся круглогодичный молодежный образовательный центр «Добрино» в Ханты-Мансийске.
— Можно ли назвать точное число векторов волонтерского движения в нашей стране?
— Их десятки, и к ним добавляются новые. Меня всегда восхищали люди, которые сами формируют системы помощи. Например, мама 19 детей с Кубани Ольга Диль создала полевую кухню «Привал» для бойцов. Волонтеры кормят солдат, выдают им сухие пайки, а также плетут маскировочные сети. Есть еще фонд больницы Святителя Алексия — это медицинское учреждение с большой паллиативной службой в Москве, которая занимается эвакуацией людей из Донбасса и организацией медицинской помощи в новых регионах.
На платформе «Добро.рф» представлены проекты буквально из каждого города по самым разным темам. Нередко сферы волонтерской деятельности трансформируются, обретают другие цели и смыслы. Яркий пример — акция #МЫВМЕСТЕ, которая появилась в 2020 году как ответ на пандемию COVID-19. Сегодня это огромнейшее движение, в нем участвуют более 1 миллиона волонтеров, а вся инфраструктура мобильна и переориентируется в зависимости от вызовов — то на борьбу с ЧС, то, как сейчас, на поддержку участников СВО и жителей новых регионов.
Еще пример: студенческое общественное движение эволюционировало в федеральную программу «Обучение служением». Его участники, школьники и студенты вузов, применяют свои знания и навыки, работая в составе некоммерческих организаций и местных сообществ.
Из новых направлений я бы выделил цифровое волонтерство. Так называемые киберволонтеры и онлайн-наставники повышают цифровую грамотность жителей страны, заботятся об их кибербезопасности.
Кроме того, в 2026 году, который ООН объявила Всемирным годом добровольцев, мы запустим международную платформу Dobro.org и будем расширять программу «Миссия Добро». Ее цель — организовывать волонтерские миссии с участием российских специалистов для оказания помощи нуждающимся по всему миру.
— А какое волонтерское направление стало самым массовым в этом году?
— Прежде всего это помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Сюда входят, к примеру, отправка гуманитарной помощи на фронт, пожертвования на эти цели и другое.
И на Международной премии #МЫВМЕСТЕ, благодаря которой получают признание наиболее яркие добровольческие идеи, самой популярной оказалась номинация «Герои нашего времени», посвященная поддержке бойцов СВО. На нее поступило почти 11 тысяч проектов.
Если посмотреть другие номинации премии, то тема специальной военной операции там также присутствует. К примеру, активисты занимаются спасением животных в Донбассе. Также есть идея перерабатывать старые мягкие игрушки, делать из них подушки и отправлять бойцам на фронт.
— Недавно стало известно, что по стране запускается тимуровское движение. О героях книги Аркадия Гайдара «Тимур и его команда» наверняка знают многие. Будут ли новые тимуровцы на них похожи?
— Да, это одна из наших свежих инициатив. Совместно с Движением первых в рамках проекта «Благо твори» будем возрождать тимуровские отряды по всей стране. Современные тимуровцы берут шефство над теми, кому нужна помощь здесь и сейчас. В первую очередь это семьи участников СВО и ветераны. Это формат, который соединяет исторический код милосердия с современной активностью молодежи. Через конкретную помощь тем, кто в ней нуждается, ребята учатся милосердию, взаимовыручке и настоящей дружбе.
— Расскажите, пожалуйста, подробнее о поддержке, которую государство оказывает волонтерам.
— На правительственном уровне разработаны меры поощрения людей, которые бескорыстно участвуют в социальных проектах. И это правильно. Добрые поступки не должны оставаться без признания.
Так, школьникам в качестве поощрения предоставляются льготные путевки в детские лагеря. Еще за волонтерство им начисляют баллы, которые учитывают при поступлении в вуз.
Сведения о волонтерском опыте подгружаются на порталы «Работа России», HeadHunter и другие, где становятся доступны работодателям. Они при собеседовании с соискателем видят, что это человек с активной жизненной позицией.
Для доноров и других волонтеров учреждены нагрудные знаки, государственные награды. Всем волонтерам также доступны разные образовательные программы. Кроме того, на актуальные проекты выделяют гранты.
Важной мерой поддержки является страхование жизни и здоровья волонтеров, введенное по инициативе Президента. Свои меры поддержки для добровольцев есть и в регионах. Это могут быть льготы на проезд в общественном транспорте, компенсация расходов на мобильную связь, а также бесплатное посещение театров, цирков, спортивных мероприятий.
— Поддержать волонтеров призвана и Международная премия #МЫВМЕСТЕ, о которой вы уже упоминали. В этом году на нее пришло рекордное количество заявок — более 52 тысяч. Расскажите об этом событии.
— Да, в этом году на премию #МЫВМЕСТЕ поступило 52 837 социально значимых инициатив. Если сравнить с первым годом ее проведения, желающих поучаствовать стало в десять раз больше. А 4126 заявок касаются международного направления We are together. Проекты прислали из Европы, Азии, Африки, Северной Америки.
В конкурсе участвуют не только волонтеры, но и некоммерческие организации, представители бизнеса. Более 18 тысяч проектов подготовили молодые люди от 18 до 35 лет.
В этом году появилась новая номинация «Лидеры НКО» — для людей, которые много лет занимаются общественной деятельностью, руководят благотворительными фондами. Это, по сути, кадровый резерв, готовый вместе с государством решать сложные задачи.
Победители премии пройдут специальную образовательную программу и станут членами общественных советов при губернаторах. Интересно, что среди авторов заявок на премию #МЫВМЕСТЕ в этом году есть также 21 губернатор и 260 мэров городов России. Они тоже готовы поделиться опытом реализации социальных проектов.
Знаете, я считаю добровольчество деятельным патриотизмом. А патриотизм — это же не просто слова. Это готовность быть рядом, когда Родине трудно.
А мы напоминаем, что нацпроект «Молодежь и дети» направлен на патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, а также расширение возможностей для раскрытия талантов и самореализации россиян.