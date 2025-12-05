Ричмонд
На предприятии в Башкирии проверят сирены

На Сибайском ГОКе пройдет проверка локальной системы оповещения.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Сибая предупредила жителей о том, что в среду, 10 декабря, с 13:00 до 17:00 на территории Сибайского горно-обогатительного комбината будет проводиться плановая проверка. В ходе нее будет тестироваться готовность локальной системы оповещения предприятия, что предполагает включение сирен и других громкоговорящих устройств.

Местные власти просят горожан сохранять спокойствие, если они услышат сигналы, и не беспокоиться, так как это лишь учебные мероприятия.

Напомним, ранее в республике уже проводилась проверка системы оповещения населения, но тогда сообщение транслировалось только по теле- и радиоканалам.

