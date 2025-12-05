На предприятии в Башкирии проверят сирены

Администрация Сибая предупредила жителей о том, что в среду, 10 декабря, с 13:00 до 17:00 на территории Сибайского горно-обогатительного комбината будет проводиться плановая проверка. В ходе нее будет тестироваться готовность локальной системы оповещения предприятия, что предполагает включение сирен и других громкоговорящих устройств.
Местные власти просят горожан сохранять спокойствие, если они услышат сигналы, и не беспокоиться, так как это лишь учебные мероприятия.
Напомним, ранее в республике уже проводилась проверка системы оповещения населения, но тогда сообщение транслировалось только по теле- и радиоканалам.
