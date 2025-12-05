Сергей Собянин поздравил с годовщиной контрнаступления в битве под Москвой

В те суровые декабрьские дни 1941 года под стенами столицы решалась судьба страны и всего мира. Первый крупный успех в ходе Великой Отечественной войны придал защитникам силы и укрепил веру в победу над фашистами. Спустя десятилетия память вновь возвращает нас на последний рубеж. Мы никогда не забудем подвиг тех, кто самоотверженно держал оборону и шел в атаку по заснеженным подмосковным полям.