Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Собянин поздравил с годовщиной контрнаступления в битве под Москвой

Он отметил, что мы никогда не забудем подвиг тех, кто самоотверженно держал оборону и шел в атаку по заснеженным подмосковным полям.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил москвичей с 84-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве за Москву в своем канале в мессенджере MAX.

В те суровые декабрьские дни 1941 года под стенами столицы решалась судьба страны и всего мира. Первый крупный успех в ходе Великой Отечественной войны придал защитникам силы и укрепил веру в победу над фашистами. Спустя десятилетия память вновь возвращает нас на последний рубеж. Мы никогда не забудем подвиг тех, кто самоотверженно держал оборону и шел в атаку по заснеженным подмосковным полям.

«Всегда будем благодарны героическому поколению фронтовиков и тружеников тыла, отстоявшему родную землю. Наследие победителей священно для нынешних и последующих поколений. Желаю вам, дорогие друзья, бодрости духа, здоровья, благополучия, мирного неба и всего самого доброго», — поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Москвы Сергей Собянин.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше