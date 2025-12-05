Световые тоннели украсили Москву в преддверии Нового года

«Традиционно украсили столицу к новогодним и рождественским праздникам — по всему городу установили световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток. Специалисты АО “ОЭК” смонтировали более 10 световых тоннелей, в том числе на Тверском, Никитском и Гоголевском бульварах, Манежной и Триумфальной площадях», — отметил Петр Бирюков.