Световые тоннели украсили Москву в преддверии Нового года

Специалисты комплекса городского хозяйства смонтировали более 10 световых тоннелей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Традиционно украсили столицу к новогодним и рождественским праздникам — по всему городу установили световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток. Специалисты АО “ОЭК” смонтировали более 10 световых тоннелей, в том числе на Тверском, Никитском и Гоголевском бульварах, Манежной и Триумфальной площадях», — отметил Петр Бирюков.
Один из самых популярных среди горожан и туристов тоннелей разместили на Тверском бульваре. 100-метровую конструкцию в прошлом году сделали мультимедийной — на ее поверхности с помощью специальной технологии можно транслировать различные фигуры.
На Никитском бульваре смонтировали инсталляцию «Хрустальный тоннель», на которую вместо прежних розовых светодиодов установили теплые белые и добавили горизонтальные элементы в виде сосулек. Еще один объект появился на Гоголевском бульваре. Его длина — 50 метров.
Триумфальную площадь теперь украшает световой тоннель длиной 38 метров. Конструкция состоит из нескольких прямоугольных рам с холодной бело-голубой подсветкой по внутреннему контуру. На Манежной площади расположились сразу два тоннеля, объединенных темой искусства. Первый украшен фигурами музыкальных инструментов и изображением скрипичного ключа, а второй отличается изящными арками и узорами.
Кроме того, световые тоннели можно увидеть в музее-заповеднике «Царицыно», Петровском парке, на Поклонной горе, Сокольнической площади и площади Мясницкие Ворота, а также около Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной.
Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.
За последние годы в Москве сформировали достаточный запас декоративных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции — многофункциональные, их можно многократно использовать, а также менять их внешний вид.