«Пришел с женой за покупками». В Минске в Новой Боровой 89-летний мужчина упал и умер в магазине

А также уточнили, что происшествие не носит криминальный характер. В администрации торгового объекта отметили, что все случилось в промежутке между 13.00 и 14.00. Пенсионер вместе со своей женой пришел в магазин за покупками. После того, как пенсионер упал, администратор зала вместе с охранником вызвали скорую помощь. Реанимационные действия проводились долго, но мужчину спасти не удалось.