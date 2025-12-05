«Пришел с женой за покупками». В Минске в Новой Боровой 89-летний мужчина упал и умер в магазине

В Минске в Новой Боровой пенсионер пришел с женой в магазин за покупками и умер. Подробности пишет pristalica.by.
В магазине «Соседи», который расположен в торговом центре «Новая Боровая» на улице Леонардо да Винчи, умер пенсионер. В минском РУВД уточнили, что мужчине было 89 лет.
«Мужчине стало плохо. Он потерял сознание и упал. Врачи на месте констатировали смерть», — привели подробности в милиции.
А также уточнили, что происшествие не носит криминальный характер. В администрации торгового объекта отметили, что все случилось в промежутке между 13.00 и 14.00. Пенсионер вместе со своей женой пришел в магазин за покупками. После того, как пенсионер упал, администратор зала вместе с охранником вызвали скорую помощь. Реанимационные действия проводились долго, но мужчину спасти не удалось.
В администрации обратили внимание, что место случившегося сразу же огородили, был вызван пост охраны.
«Пожилая женщина, которая была с пенсионером, не смогла ответить, есть ли у них дети, она ничего не помнит», — добавили в администрации торгового объекта.
Ранее шесть автомобилей попали в массовое ДТП на МКАД в Минске.
Тем временем в Жлобине отчим засыпал красный перец в рот и под веки 9-летнему пасынку, чтобы тот сознался в краже.
Кроме того, минская милиция сделала заявление о случаях латентной педофилии.