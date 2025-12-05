Ричмонд
«Пришел с женой за покупками». В Минске в Новой Боровой 89-летний мужчина упал и умер в магазине

В Минске в Новой Боровой пенсионер пришел с женой в магазин за покупками и умер.

Источник: Комсомольская правда

В Минске в Новой Боровой пенсионер пришел с женой в магазин за покупками и умер. Подробности пишет pristalica.by.

В магазине «Соседи», который расположен в торговом центре «Новая Боровая» на улице Леонардо да Винчи, умер пенсионер. В минском РУВД уточнили, что мужчине было 89 лет.

«Мужчине стало плохо. Он потерял сознание и упал. Врачи на месте констатировали смерть», — привели подробности в милиции.

А также уточнили, что происшествие не носит криминальный характер. В администрации торгового объекта отметили, что все случилось в промежутке между 13.00 и 14.00. Пенсионер вместе со своей женой пришел в магазин за покупками. После того, как пенсионер упал, администратор зала вместе с охранником вызвали скорую помощь. Реанимационные действия проводились долго, но мужчину спасти не удалось.

В администрации обратили внимание, что место случившегося сразу же огородили, был вызван пост охраны.

«Пожилая женщина, которая была с пенсионером, не смогла ответить, есть ли у них дети, она ничего не помнит», — добавили в администрации торгового объекта.

