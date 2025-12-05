Долина выскажется о ситуации с мошенниками в шоу «Пусть говорят»

Российская певица Лариса Долина прокомментирует ситуацию с продажей квартиры мошенниками в ходе специального выпуска ток-шоу «Пусть говорят». Об этом в четверг, 4 декабря, сообщили в пресс-службе Первого канала.
Шоу будет транслироваться после итоговой программы «Время» — в 21:45 по московскому времени 5 декабря.
— Исполнительница стала участницей специального выпуска «Пусть говорят». В нем Долина прокомментирует ситуацию вокруг продажи квартиры и опишет свою версию событий. После этого она сделает важное заявление, — добавили на официальном сайте.
Ранее депутат Государственной думы Сергей Гаврилов заявил, что Верховный суд России скорее всего направит дело между народной артисткой и Полиной Лурье на новое рассмотрение.
До этого адвокат Светлана Свириденко сообщила, что Долина не оплатила налог на имущество более 100 тысяч рублей за квартиру. Платеж внесла покупательница Лурье, хотя сама жильем не пользовалась.
Ларису Долину тем временем вырезают из новогодних телепередач. Руководство каналов попросило удалить даже упоминание артистки.