Дед Мороз на оленьей упряжке покажется на Солнце перед взором россиян без телескопа

Когда будете смотреть на Солнце в поисках Деда Мороза, имейте в виду, что в этот момент оно накапливает энергию для сокрушительного взрыва, который ударит по Земле. При этом сейчас нельзя точно предсказать, когда весь этот поток вырвется.