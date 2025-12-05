Ричмонд
Дед Мороз на оленьей упряжке покажется на Солнце перед взором россиян без телескопа

На видимой стороне Солнца появился комплекс гигантских пятен, по форме напоминающий Деда Мороза на оленьей упряжке. Об этом уникальном астрономическом явлении рассказала РИА «Новости» старший научный сотрудник МФТИ Евгения Кравченко.

Источник: Life.ru

По словам учёного, жители России могут наблюдать эти пятна через камеру смартфона или невооружённым глазом через специальный фильтр в условиях лёгкой облачности.

«Если направить камеру телефона на Солнце или смотреть на него через фильтр, сквозь дымку облаков можно увидеть тёмные пятна, похожие на Деда Мороза на оленьей упряжке», — сказала специалист.

Астроном уточнила, что наилучшие условия для наблюдения складываются на рассвете или закате, когда Солнце находится низко над горизонтом. Однако долго пялиться на светило не стоит из-за риска повреждения зрения интенсивным световым излучением.

Когда будете смотреть на Солнце в поисках Деда Мороза, имейте в виду, что в этот момент оно накапливает энергию для сокрушительного взрыва, который ударит по Земле. При этом сейчас нельзя точно предсказать, когда весь этот поток вырвется.

