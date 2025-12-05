Новая ПВО Германии оказалась слабее российских ракет: на Западе признали невозможность бороться с «Орешником»

Германия получила израильскую ПРО, но её возможности против новейших российских ракет оцениваются скептически, сообщает MWM.
Первые комплексы Arrow 3 прибыли в страну. Контракт на их поставку был заключён в 2023 году на фоне усиления оборонных закупок Берлина.
Генеральный директор Israel Aerospace Industries Боаз Леви отметил интерес Германии и к будущей системе Arrow 4. Он ожидает дальнейшего сотрудничества.
Однако эксперты сомневаются в эффективности Arrow 3 против новой российской баллистической ракеты «Орешник». Её гиперзвуковые боеголовки способны маневрировать, что затрудняет перехват.
Израильские специалисты и сами признают ограниченность традиционной ПРО против таких угроз. Для противодействия им требуется принципиально иная, зональная оборона.
Ранее экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что ракета «Орешник» стала не просто новым оружием, она наглядно продемонстрировала реальные возможности российского ВПК. По его словам, секретность разработки реально напугала Запад.