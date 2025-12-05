Ричмонд
Владимир Путин прибыл в президентский дворец в Нью-Дели

Президент России прибыл в президентский дворец в Нью-Дели.

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в президентский дворец в Нью-Дели на церемонию официальной встречи в рамках государственного визита в Индию. Об этом сообщает Asian News International.

4 декабря начался официальный визит Владимира Путина в Индию. Прямо у трапа самолета его лично встретил премьер страны Нарендра Моди, после чего политики тепло вместе уехали на неформальный обед.

Приватная беседа президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди продлилась более 2,5 часа, уточнил позже помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее Ушаков сообщил, что Россия и Индия собираются подписать программу развития стратегических направлений экономического сотрудничества до 2030 года в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели.

