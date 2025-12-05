Ричмонд
Центральная больница Нового Уренгоя объявила масочный режим

Во всех отделениях центральной больницы Нового Уренгоя (ЯНАО) введен масочный режим. Это сделано, чтобы не допустить распространения инфекций и ограничить рост заболеваемости ОРВИ, сообщили в сообществе медучреждения VK.

Масочный режим объявили в новоуренгойской больнице.

«Посещения пациентов стационара временно запрещены. Эта мера поможет нам предотвратить занос инфекции в отделения и защитить наших пациентов от заражения. Ограничительные мероприятия в НЦГБ будут действовать до особого распоряжения», — сказано в сообщении.

Об отмене масочного режима в больнице пообещали сообщить дополнительно. Ранее URA.RU сообщало, что двухнедельный карантин был введен в школах Тюмени.