Центральная больница Нового Уренгоя объявила масочный режим

«Посещения пациентов стационара временно запрещены. Эта мера поможет нам предотвратить занос инфекции в отделения и защитить наших пациентов от заражения. Ограничительные мероприятия в НЦГБ будут действовать до особого распоряжения», — сказано в сообщении.