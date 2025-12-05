Школу на 1550 мест откроют в районе улицы Обрывной в Краснодаре. Учреждение готово на 90%, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Школу строят по краевой программе «Развитие общественной инфраструктуры». В учреждении подготовили 62 учебных класса, два актовых зала — в одном из них установили передвижные кресла. В школе оборудовали отдельные столовые для учащихся начальной и средней школы, спортивные, тренажерные и залы лечебной физкультуры.
Кроме того, в учебном заведении откроют музей и хореографическую студию. На территории школы будут открыты площадки для занятий волейболом, баскетболом и футбольное поле.
«Планируется, что она примет учеников в новом учебном году — 1 сентября 2026 года», — сообщили в администрации Краснодара.