Школу на 1550 мест откроют в районе улицы Обрывной в Краснодаре

Школу строят по краевой программе «Развитие общественной инфраструктуры». В учреждении подготовили 62 учебных класса, два актовых зала — в одном из них установили передвижные кресла. В школе оборудовали отдельные столовые для учащихся начальной и средней школы, спортивные, тренажерные и залы лечебной физкультуры.