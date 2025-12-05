Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школу на 1550 мест откроют в районе улицы Обрывной в Краснодаре

Новая школа в районе улицы Обрывной в Краснодаре примет учеников 1 сентября.

Источник: пресс-служба городской администрации

Школу на 1550 мест откроют в районе улицы Обрывной в Краснодаре. Учреждение готово на 90%, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Школу строят по краевой программе «Развитие общественной инфраструктуры». В учреждении подготовили 62 учебных класса, два актовых зала — в одном из них установили передвижные кресла. В школе оборудовали отдельные столовые для учащихся начальной и средней школы, спортивные, тренажерные и залы лечебной физкультуры.

Кроме того, в учебном заведении откроют музей и хореографическую студию. На территории школы будут открыты площадки для занятий волейболом, баскетболом и футбольное поле.

«Планируется, что она примет учеников в новом учебном году — 1 сентября 2026 года», — сообщили в администрации Краснодара.