Екатеринбурженка забеременела от женатого и снялась в скандальном шоу

Лариса призналась, что роман с дальнобойщиком начался недавно, отношения развивались быстро, и через два месяца она увидела положительный тест. Радостную новость она сообщила мужчине по телефону, но после этого он перестал выходить на связь. Позже, когда Роман вернулся из рейса, он признался, что официально брак еще не расторгнут, хотя ранее уверял, что уже разведен. «Я не верю, что такое может происходить со мной. Я поверила человеку, я искренне испытываю к нему чувства. А сейчас я осталась у разбитого корыта, я просто опустошена», — сказала Лариса в эфире реалити‑шоу.