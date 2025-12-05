Курганскую область накроют снегопады и 31-градусные морозы

Согласно прогнозу, 7−8 декабря в области пройдут продолжительные снегопады. Ожидаются метели, усиление ветра до 12 м/с, местами — ухудшение видимости на дорогах. За двое суток может выпасть 7−10 мм осадков — это до 7−10 сантиметров свежего снега. С 9 декабря на первый план выйдут морозы: в Кургане ожидается −24…−26 °C, а утром 10 декабря столбики термометров могут опуститься до −27 °C. На севере региона прогнозируется до −31 °C. Уже с 11 по 20 декабря синоптики ждут заметное потепление: дневная температура составит −3…−8 °C, ночная — −7…−13 °C, что на 4−6 градусов выше климатической нормы для этого периода. Специалисты рекомендуют жителям учитывать прогноз при планировании поездок и работе на открытом воздухе.