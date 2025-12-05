Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 5 декабря 2025: В Молдове пенсии проиндексируют всего на 6.8%; тарифы на газ могут в Молдове могут еще больше вырасти; в Молдове холодает до минус 2 градусов

Топ-5 главных новостей на утро пятницы, 5 декабря 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 5 декабря 2025:

1. Что-то стало холодать: В Молдове ожидается понижение температуры до 2 градусов ниже нуля — синоптики о том, будет ли в этом году ещё тепло.

2. Пока Майя Санду и ПАС рвались к власти, то считали, что газ по 4,6 лея слишком дорог: Сегодня всех, кто возмущается, что куб стоит почти 30 леев, мигом окрестят «агентом Кремля» и «рукой Москвы».

3. Очередной плевок в лицо пенсионерам: В Молдове пенсии проиндексируют всего на 6,8% — меньше уровня инфляции.

4. Премьер признал, что пенсионеры — не в приоритете у нынешнего правительства: Вместо поддержки граждан Молдовы — рост цен и кредиты.

5. Не Монако, но стремимся: министр энергетики объяснил, почему тарифы на газ в Молдове могут ещё больше вырасти.

