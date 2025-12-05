В школах Самары в следующем году могут ввести биометрические пропуска

С 2026 года в школах России, в том числе и в Самаре, могут ввести биометрические пропуска. О такой инициативе рассказал на Правительственном часе в Совете Федерации зампредседателя правительства России Дмитрий Григоренко.
Если эту идею воплотят в жизнь, то школьников будут впускать в учебное заведение по отпечаткам пальцев, или же через систему сканирования лица. Такой подход поможет уйти от использования пропусков-карт, которые используют в некоторых школах сейчас, а также повысить безопасность.
При этом сдавать биометрические данные будут добровольно, рассказали авторы инициативы, а отозвать их можно будет в любой момент.
Такой проект в пилотном режиме уже испытывают в Татарстане. Если итоги будут удачными, то подобный подход могут внедрить по всей стране.