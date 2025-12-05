Раскрыто, что российский форвард Панарин преодолел отметку в 900 очков в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:2. Панарин стал одним из ключевых игроков встречи, оформив два результативных действия — шайбу и передачу. Теперь на его счету 311 голов и 589 ассистов, всего 900 очков за карьеру в НХЛ.