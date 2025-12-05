Раскрыто, что российский форвард Панарин преодолел отметку в 900 очков в НХЛ

Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей в матче против «Оттавы», доведя свою общую статистику в лиге до знакового рубежа.
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:2. Панарин стал одним из ключевых игроков встречи, оформив два результативных действия — шайбу и передачу. Теперь на его счету 311 голов и 589 ассистов, всего 900 очков за карьеру в НХЛ.
Ранее в ноябре тренер «Спартака» Алексей Ковалёв (признан в РФ иностранным агентом) заявлял, что Панарин рассматривает возможность возвращения в Россию. Сам игрок эти слова публично не комментировал.
33-летний форвард является воспитанником челябинской СДЮШОР «Трактор», хотя за основной состав клуба не выступал. Панарин — один из самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги, его годовой заработок составляет 11,6 млн долларов по контракту с «Рейнджерс».
В НХЛ Панарин играет с 2015 года. В 2019-м он подписал семилетнее соглашение с «Рейнджерс» на сумму 81,5 млн долларов. Ранее нападающий выступал за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».
