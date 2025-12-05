Проезд в электричках в Иркутской области подорожает с 1 января 2026 года

— Так, поездка от Иркутска-Пассажирского до Иркутска-Сортировочного будет стоить 49 рублей и 85 рублей в экспрессе. Проезд до Ангарска — 88 или 161 рубль, до Усолья-Сибирского — 146 или 260 рублей, до Черемхово — 302 или 544 рубля, а до Зимы — 559 или 1009 рублей, — говорится в документе.