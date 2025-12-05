Рыбалка под запретом: администрация закрыла лёд во Владивостоке

Администрация Владивостока ввела запрет на выход граждан на лёд водоёмов и морских акваторий. Это ограничение начало действовать с сегодняшней даты, 5 декабря. Принятое постановление городской администрации устанавливает конкретные временные рамки для различных акваторий.
Запрет выхода людей на ледовую поверхность в открытой части Амурского залива и в бухтах северо-восточного побережья Уссурийского залива продлится до 12 января 2026 года.
Для водных объектов Углового залива, бухты Песчаной полуострова Песчаный, бухты Мелководной полуострова Песчаный, бухты Новик (бухта Полонка), бухты Воевода, в районе железнодорожных станций Санаторная и Океанская, а также на внутренних водных объектах ограничение установлено до 31 декабря 2025 года.
Помимо этого, выход на лёд окажется под запретом во время периода распадения льда, который начнётся с 28 февраля 2026 года, если не будут внесены корректировки.
Городским властям и экстренным службам приходится перманентно напоминать жителям и гостям Владивостока, в особенности поклонникам подлёдной рыбалки, что нахождение на льду способно привести к трагическим последствиям.
Родителям и опекунам необходимо уделять особое внимание детям и систематически объяснять им, что игры и забавы на замёрзших водоёмах представляют реальную опасность для их жизни и здоровья.
За нарушение запрета на выход на лёд предусмотрено наложение штрафных санкций. Выезд на ледовую поверхность на всех видах транспортных средств запрещён на постоянной основе. Размер штрафов варьируется от 1000 до 50 000 рублей. Такие меры административной ответственности предусмотрены Законом Приморского края от 05.03.2007 № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае».
В 2024 году запрет на выход на лёд во Владивостоке вступил в силу 5 декабря. В 2023 году аналогичное ограничение начало действовать также 5 декабря. В 2022 году постановление администрации города о запрете выхода на лёд было принято 9 декабря. Так что текущий год ничем особенным в этом плане не отличается.