Рыбалка под запретом: администрация закрыла лёд во Владивостоке

В 2024 году запрет на выход на лёд во Владивостоке вступил в силу 5 декабря. В 2023 году аналогичное ограничение начало действовать также 5 декабря. В 2022 году постановление администрации города о запрете выхода на лёд было принято 9 декабря. Так что текущий год ничем особенным в этом плане не отличается.