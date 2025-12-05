Министерство ЖКХ Беларуси сказало, надо ли собственнику нежилого помещения платить за капремонт

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства сказали, должен ли собственник нежилого помещения платить за капремонт в многоквартирном жилом доме. Подробности озвучили в пресс-службе ведомстве.
В телеграм-канал ведомства поступил вопрос от подписчика. Белорус сообщил, что является собственником нежилого помещения, которое находится в жилом доме. И спрашивает: правомерно ли ему начисление платы за капремонт.
В Министерстве уточняют: в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 29 Жилищного кодекса собственники должны вносить плату за ЖКУ, включая и плату за капремонт. Данная обязанность по внесению платы возникает согласно с договорами на оказание жилищно-коммунальных услуг со дня возникновения права собственности на нежилые помещения.
Вместе с тем по пункту 5 статьи 29 Жилищного кодекса, отказ от заключения договора на оказание основных ЖКУ не освобождает собственников нежилых помещений от внесения платы за основные жилищно-коммунальные услуги.
«Собственники нежилых помещений вносят плату за капитальный ремонт соразмерно общей площади принадлежащих и (или) занимаемых нежилых помещений, по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат», — уточнили в пресс-службе МинЖКХ.
Указанное предусмотрено Положением о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги.
