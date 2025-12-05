Министерство ЖКХ Беларуси сказало, надо ли собственнику нежилого помещения платить за капремонт

В Министерстве уточняют: в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 29 Жилищного кодекса собственники должны вносить плату за ЖКУ, включая и плату за капремонт. Данная обязанность по внесению платы возникает согласно с договорами на оказание жилищно-коммунальных услуг со дня возникновения права собственности на нежилые помещения.