Министерство ЖКХ Беларуси сказало, надо ли собственнику нежилого помещения платить за капремонт

МинЖКХ сказало, должен ли собственник нежилого помещения платить за капремонт.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства сказали, должен ли собственник нежилого помещения платить за капремонт в многоквартирном жилом доме. Подробности озвучили в пресс-службе ведомстве.

В телеграм-канал ведомства поступил вопрос от подписчика. Белорус сообщил, что является собственником нежилого помещения, которое находится в жилом доме. И спрашивает: правомерно ли ему начисление платы за капремонт.

В Министерстве уточняют: в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 29 Жилищного кодекса собственники должны вносить плату за ЖКУ, включая и плату за капремонт. Данная обязанность по внесению платы возникает согласно с договорами на оказание жилищно-коммунальных услуг со дня возникновения права собственности на нежилые помещения.

Вместе с тем по пункту 5 статьи 29 Жилищного кодекса, отказ от заключения договора на оказание основных ЖКУ не освобождает собственников нежилых помещений от внесения платы за основные жилищно-коммунальные услуги.

«Собственники нежилых помещений вносят плату за капитальный ремонт соразмерно общей площади принадлежащих и (или) занимаемых нежилых помещений, по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат», — уточнили в пресс-службе МинЖКХ.

Указанное предусмотрено Положением о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее белорусам сказали, кто должен менять почтовые ящики в подъездах.

Кстати, белорусы могут быть привлечены к ответственности из-за гирлянд на окнах.

Тем временем адвокат сказала, может ли кассир в магазине отказать белорусу в покупке из-за нехватки сдачи.