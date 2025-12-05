Багреева: на портале поставщиков зарегистрировано 390 тыс. предпринимателей

На московском портале поставщиков работает уже свыше 390 тыс. предпринимателей со всей страны — только с начала этого года на нем зарегистрировалось больше 40 тыс. новых пользователей. Более 90% предпринимателей представляют малый и средний бизнес. О развитии портала поставщиков Москвы рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Активнее всего к платформе в этом году присоединялись предприниматели из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга — на них пришлось более четверти новых пользователей. Поставщики из этих регионов, подключившиеся к порталу с начала года, заключили 2,1 тыс. контрактов на сумму свыше 4,7 млрд рублей», — отметила Багреева.
Заммэра напомнила, что за 12 лет портал поставщиков стал важным межрегиональным инструментом для проведения госзакупок малого объема, который помогает предпринимателям со всей страны находить заказчиков, которые на сегодняшний день представляют 43 региона России.
В свою очередь руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что с начала работы портала в 2013 году больше всего зарегистрировалось предпринимателей из Москвы — сегодня их число составляет порядка 195 тыс., то есть примерно половина от всех поставщиков на портале.
Он также напомнил об удобстве работы с порталом: закупочный процесс проходит полностью в цифровом формате, а контракты заключаются и исполняются дистанционно с использованием ЭЦП. Автоматизация повышает прозрачность и управляемость процессов и снижает риски ошибок, связанных с человеческим фактором.
