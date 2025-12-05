Гинцбург: Рекомендованная ВОЗ вакцина не соответствует гонконгскому гриппу

Это значит, что защита от заражения для привитых может быть сильно ослаблена. «Несоответствие хотя и не сводит защиту к нулю, но очень сильно ослабляет эффективность вакцинации», — сказал Гинцбург газете «Известия». Он призвал не надеяться только на рекомендации ВОЗ, а усиливать собственный эпиднадзор.
Впрочем, врачи успокаивают: даже изменённый вирус не лишает прививку смысла. Она продолжает защищать от тяжёлого течения, госпитализации и смерти. «От тяжёлых случаев вакцина продолжает защищать примерно на том же уровне», — отмечает вирусолог Сергей Ольховский. Главный совет медиков при первых симптомах — высокой температуре, ломоте, кашле — вызвать врача и не ходить в людные места.
Болезнь начинается резко, с температурой под 40 градусов. Заражаются в основном те, кто не привит. В Роспотребнадзоре подчёркивают, что выявленные вирусы соответствуют вакцинным штаммам, а прививку сделали уже более 78 миллионов россиян.
Гонконгский грипп, или А2-Гонконг вызвал третью пандемию гриппа в XX веке, вспыхнувшую в 1968 году. Возбудителем стал новый штамм H3N2 вируса гриппа А, возникший в результате мутации ранее циркулировавшего штамма H2N2. Первые случаи заболевания были зарегистрированы в Гонконге в середине 1968 года, после чего вирус быстро распространился по миру.
Эта пандемия считается пандемией средней тяжести. Наиболее уязвимой группой оказались пожилые люди старше 65 лет. По разным оценкам, с 1968 по 1970 год от гонконгского гриппа скончалось от 1 до 4 миллионов человек во всём мире. В США число летальных исходов составило около 33 800.
