Гинцбург: Рекомендованная ВОЗ вакцина не соответствует гонконгскому гриппу

Это значит, что защита от заражения для привитых может быть сильно ослаблена. «Несоответствие хотя и не сводит защиту к нулю, но очень сильно ослабляет эффективность вакцинации», — сказал Гинцбург газете «Известия». Он призвал не надеяться только на рекомендации ВОЗ, а усиливать собственный эпиднадзор.