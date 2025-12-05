Ричмонд
В аэропортах Грозного, Магаса и Владикавказа сняли ограничения на полёты

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный) и Магас — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Введённые ограничения, касающиеся работы этих воздушных гаваней, были обусловлены необходимостью обеспечения безопасности полётов. В настоящее время авиасообщение с указанными аэропортами полностью восстановлено, они функционируют в штатном режиме.

Ранее в Самарской области на юге и западе Сызрани местные жители на фоне воздушной тревоги зафиксировали от пяти до семи взрывов вследствие отражения воздушной атаки дронов ВСУ.

