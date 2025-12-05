Ричмонд
Пилот из Перми возглавила национальную авиационную ассоциацию

Руководителем некоммерческой организации «Национальная авиационная ассоциация» (НАА) назначена уроженка Перми Ксения Гринберг. Ассоциация зарегистрирована в поселке Воротынск Калужской области, где также расположен аэродром Орешково и одноименный авиапарк.

«Навыки пилотирования Ксения Гринберг получила на аэродроме Фролово, где освоила самолеты P96 Golf, Cessna 172 и Як-52. Гринберг является чемпионкой Московской области по высшему пилотажу в категории с ограничениями “2-й уровень сложности”. Кроме того, она одерживала победу в чемпионате России по виду спорта “авиационные гонки” в классе “самолет поршневой”. В июле Гринберг завоевала три бронзовые награды на чемпионате Московской области по самолетному спорту в дисциплине “Высший пилотаж на поршневых самолетах”», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

В разговоре с изданием летчица пояснила, что Национальная авиационная ассоциация ориентирована на продвижение авиации, в том числе самолетного спорта. Она оказывает всестороннюю поддержку и консолидирует усилия авиационных спортивных федераций, аэроклубов, учебных центров и различных авиационных проектов.

По данным в СБИС, основной вид деятельности НАА — работа спортивных клубов. Организация занимается проведением соревнований «Русские авиационные гонки», а также организацией авиашоу.