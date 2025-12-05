Пилот из Перми возглавила национальную авиационную ассоциацию

«Навыки пилотирования Ксения Гринберг получила на аэродроме Фролово, где освоила самолеты P96 Golf, Cessna 172 и Як-52. Гринберг является чемпионкой Московской области по высшему пилотажу в категории с ограничениями “2-й уровень сложности”. Кроме того, она одерживала победу в чемпионате России по виду спорта “авиационные гонки” в классе “самолет поршневой”. В июле Гринберг завоевала три бронзовые награды на чемпионате Московской области по самолетному спорту в дисциплине “Высший пилотаж на поршневых самолетах”», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».