В Новосибирской области задержаны подозреваемые в хищении 5,2 млн рублей у участников СВО

Задержаны 11 подозреваемых в хищении более 5,2 млн рублей у участников СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области сотрудники МВД и ФСБ задержали 11 человек, которых подозревают в хищении более 5,2 млн рублей у участников военной спецоперации. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Группа орудовала в регионе с июля по октябрь этого года. Злоумышленники находили мужчин, которые планировали заключить контракт с Минобороны, а потом под разными предлогами забирали у них банковские карты или оформляли доверенности на доступ к счетам. Таким образом они присвоили в общей сложности более 5,2 млн рублей.

При обысках у подозреваемых силовики изъяли банковские карты, копии документов военнослужащих и другие доказательства их преступлений.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Ранее сообщалось, что более 20 человек, в том числе полицейские, обвиняются в обмане участников специальной военной операции таксистами в подмосковном аэропорту Шереметьево. Они стали фигурантами дела по статьям о краже и мошенничестве.

Кроме того, в Тверской области задержаны четверо участников организованной преступной группы, которые принуждали молодых людей к подписанию контрактов с Минобороны.

