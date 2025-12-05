В Новосибирской области задержаны подозреваемые в хищении 5,2 млн рублей у участников СВО

В Новосибирской области сотрудники МВД и ФСБ задержали 11 человек, которых подозревают в хищении более 5,2 млн рублей у участников военной спецоперации. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Группа орудовала в регионе с июля по октябрь этого года. Злоумышленники находили мужчин, которые планировали заключить контракт с Минобороны, а потом под разными предлогами забирали у них банковские карты или оформляли доверенности на доступ к счетам. Таким образом они присвоили в общей сложности более 5,2 млн рублей.
При обысках у подозреваемых силовики изъяли банковские карты, копии документов военнослужащих и другие доказательства их преступлений.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
Ранее сообщалось, что более 20 человек, в том числе полицейские, обвиняются в обмане участников специальной военной операции таксистами в подмосковном аэропорту Шереметьево. Они стали фигурантами дела по статьям о краже и мошенничестве.
Кроме того, в Тверской области задержаны четверо участников организованной преступной группы, которые принуждали молодых людей к подписанию контрактов с Минобороны.