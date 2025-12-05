В Новосибирской области задержаны подозреваемые в хищении 5,2 млн рублей у участников СВО

Группа орудовала в регионе с июля по октябрь этого года. Злоумышленники находили мужчин, которые планировали заключить контракт с Минобороны, а потом под разными предлогами забирали у них банковские карты или оформляли доверенности на доступ к счетам. Таким образом они присвоили в общей сложности более 5,2 млн рублей.