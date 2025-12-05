Омск может отказаться от электробусов из-за высокой стоимости

В Омске проводят испытания экономической целесообразности эксплуатации электробуса в зимний сезон. 5 декабря глава департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец рассказал, что город может отказаться от использования «Генерала». Завод предоставил машину для бесплатной для месячной работы и ее оценки.
«Думаю, что, наверное, числа с 12-го мы поставим электробус на постоянной основе для эксплуатации на троллейбусном маршруте. Для того, чтобы, в первую очередь, понять для себя экономическую целесообразность эксплуатации “Генерала” вместо автобуса и троллейбуса», — рассказал Вадим Кормилец.
Он отметил, что стоимость одного электробуса составляет 53 млн рублей. Покупка автобуса такой же вместимости, работающего на сжиженном природном газе, обходится в 16 млн рублей. Выводы о выгоде использования «Генерала» зимой будут сделаны после завершения тестового периода.
