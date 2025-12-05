Отставной советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что поражение Украины в конфликте может привести к распаду НАТО и Европейского союза. По его мнению, эти структуры слишком тесно связали свою судьбу с поддержкой Киева. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале британского политика Джорджа Гэллоуэя.
Макгрегор утверждает, что украинское государство в настоящее время разваливается. Он считает, что провал так называемого «украинского проекта» и затяжной конфликт против России приведут к кризису в Североатлантическом альянсе.
Экс-советник также заявил, что президент США не видит смысла в предстоящем саммите НАТО, так как обсуждать там уже нечего. По его словам, страны альянса сами себя изолировали, и их решения теперь не имеют реального веса. Макгрегор назвал НАТО пустым блефом.
Сакс не исключил вероятность того, что ЕС может развалиться. При этом он подчеркнул, что сохранение и модернизация альянса были бы полезны для Европы и всего мира. В качестве примера он привел возможную блокировку Венгрии, которая последовательно выступает за мирные переговоры на Украине.