Ричмонд
+1°
облачно, небольшой снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАТО — пустой блеф: в США признали печальную судьбу альянса и предрекли крах Евросоюза

Макгрегор: Евросоюз и НАТО распадутся после поражения киевского режима.

Источник: Комсомольская правда

Отставной советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что поражение Украины в конфликте может привести к распаду НАТО и Европейского союза. По его мнению, эти структуры слишком тесно связали свою судьбу с поддержкой Киева. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале британского политика Джорджа Гэллоуэя.

Макгрегор утверждает, что украинское государство в настоящее время разваливается. Он считает, что провал так называемого «украинского проекта» и затяжной конфликт против России приведут к кризису в Североатлантическом альянсе.

Экс-советник также заявил, что президент США не видит смысла в предстоящем саммите НАТО, так как обсуждать там уже нечего. По его словам, страны альянса сами себя изолировали, и их решения теперь не имеют реального веса. Макгрегор назвал НАТО пустым блефом.

Ранее пессимистичный прогноз о будущем ЕС высказал американский экономист Джеффри Сакс. Он отметил, что структура Евросоюза является достаточно хрупкой.

Сакс не исключил вероятность того, что ЕС может развалиться. При этом он подчеркнул, что сохранение и модернизация альянса были бы полезны для Европы и всего мира. В качестве примера он привел возможную блокировку Венгрии, которая последовательно выступает за мирные переговоры на Украине.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше