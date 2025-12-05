Огромное облако «радиационного тумана» окутало Калифорнию

Опасность заключается в том, что в «радиационном одеяле» застревают частицы химикатов, выбрасываемые с заводов, что провоцирует вспышку заболеваний дыхательных путей среди населения. Кроме того, резко возрастает число ДТП на дорогах. Например, в ноябре 2007 года из-за тумана на трассе одновременно столкнулись 108 автомобилей.