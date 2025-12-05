Ричмонд
Огромное облако «радиационного тумана» окутало Калифорнию

Радиационный туман распространился по Калифорнии на 650 километров.

Огромное облако радиационного тумана (или туман «Туле») распространилось по Центральной Калифорнии в США на 650 километров, этот вид тумана является самым плотным из всех известных, материал из Daily Mail перевел aif.ru.

Уточняется, что Национальная метеорологическая служба (NWS) с прошлой недели рассылает предупреждения о влиянии густого тумана на Центральную долину, заявляя, что «толстое, низкоуровневое радиационное одеяло подвергает высокому риску передвижение транспорта».

«Крупные города, включая Сакраменто, Фресно, Бейкерсфилд, Окленд и Стоктон, за последнюю неделю были одними из самых сильно пострадавших, в них затронуты этим явлением более двух миллионов человек», — говорится в материале.

Автор подчёркивает, что Туле опускается на регион ежегодно в конце ноября, его пик приходится на декабрь-январь, к марту облако рассеивается.

Опасность заключается в том, что в «радиационном одеяле» застревают частицы химикатов, выбрасываемые с заводов, что провоцирует вспышку заболеваний дыхательных путей среди населения. Кроме того, резко возрастает число ДТП на дорогах. Например, в ноябре 2007 года из-за тумана на трассе одновременно столкнулись 108 автомобилей.

