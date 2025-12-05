В Башкирии с декабря снизили единовременные выплаты участникам СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал изменения в указ о дополнительной поддержке военнослужащих-контрактников, участвующих в специальной военной операции. Обновленный документ размещен на портале правовой информации республики.
Согласно внесенным правкам, с 1 декабря 2025 года сумма единовременной выплаты из республиканского бюджета снижена вдвое — с 1 миллиона до 500 тысяч рублей. Также уменьшилась аналогичная выплата от администрации Уфы — с 600 до 100 тысяч рублей.
Действие указа продлено до 25 декабря 2025 года.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.