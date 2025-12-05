В Башкирии с декабря снизили единовременные выплаты участникам СВО

Согласно внесенным правкам, с 1 декабря 2025 года сумма единовременной выплаты из республиканского бюджета снижена вдвое — с 1 миллиона до 500 тысяч рублей. Также уменьшилась аналогичная выплата от администрации Уфы — с 600 до 100 тысяч рублей.