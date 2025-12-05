Около 16 тонн кормов экспортировали в Абхазию из Ростовской области

С 24 по 28 ноября 2025 года в Ростовской области на экспорт в Абхазию оформили 15,9 тонны кормов для непродуктивных животных. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.
— Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, она в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера, — говорится на сайте надзорного ведомства.
Качество продукции подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Нарушений ветеринарных требований не выявили.
