Около 16 тонн кормов экспортировали в Абхазию из Ростовской области

Корма для непродуктивных животных экспортировали из Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

С 24 по 28 ноября 2025 года в Ростовской области на экспорт в Абхазию оформили 15,9 тонны кормов для непродуктивных животных. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

— Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, она в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера, — говорится на сайте надзорного ведомства.

Качество продукции подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Нарушений ветеринарных требований не выявили.

