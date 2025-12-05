Пензенские ученые помогут сохранить редкий вид летучих мышей в России

«Многочисленные и плотно сидящие в колонии ночницы могут занимать значительную часть пространства, располагаясь в удобных для размещения подковоносов местах на потолке и стенах. Тем самым как бы “вытесняя” их. Хотя подковоносы сейчас практически и не “встречаются” в одно время с ночницами, но последние оставляют на стенах пещеры большое количество продуктов своей жизнедеятельности, а также участвуют в передаче эктопаразитов. Это все может неблагоприятно влиять на жизнь подковоноса Мегели», — подчеркнул профессор кафедры «Зоология и экология» ПГУ Дмитрий Смирнов.