Пензенские ученые помогут сохранить редкий вид летучих мышей в России

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ), Национального парка «Мещеры» и Государственного заповедника «Дагестанский» помогут сохранить вымирающий краснокнижный вид летучих мышей — подковоноса Мегели. Работа проводится по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в вузе.
Научная команда из Пензы, Владимирской области и Дагестана предполагает, что создание особо охраняемой природной территории в районе Карабудахкентской пещеры в Дагестане может решить проблему вымирания этого вида. Природоохранный проект рассчитан на 1,5 года. За это время специалисты оценят состояние колонии, активность животных и возможное воздействие человека. Всего запланировано пять экспедиций в Дагестан, первая уже состоялась в сентябре.
Ученые установили фотоловушки, дата-логгеры и датчики для измерения различных параметров окружающей среды. Оборудование будет отслеживать посещаемость пещеры людьми, численность млекопитающих и микроклимат. Также экспедиционная группа пыталась найти другие возможные места обитания вида на территории республики. Следующая экспедиция состоится в январе 2026 года.
«Многочисленные и плотно сидящие в колонии ночницы могут занимать значительную часть пространства, располагаясь в удобных для размещения подковоносов местах на потолке и стенах. Тем самым как бы “вытесняя” их. Хотя подковоносы сейчас практически и не “встречаются” в одно время с ночницами, но последние оставляют на стенах пещеры большое количество продуктов своей жизнедеятельности, а также участвуют в передаче эктопаразитов. Это все может неблагоприятно влиять на жизнь подковоноса Мегели», — подчеркнул профессор кафедры «Зоология и экология» ПГУ Дмитрий Смирнов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.