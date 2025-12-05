Владимир Путин возложил венок к мемориалу Ганди в Нью-Дели

Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил венок в комплексе «Радж Гхат» к мемориалу борца за независимость Индии. Именно здесь был кремирован Махатма Ганди.
Отметим, вокруг комплекса «Радж Гхат» разбит сад. В нем некоторые деревья высаживали различные мировые лидеры. Российский лидер Владимир Путин сделал это в 2000 году.
Напомним, ранее глава российского государства прибыл в президентский дворец в Нью-Дели на церемонию официальной встречи в рамках государственного визита в Индию.
Официальный визит Владимира Путина в Индию начался накануне, 4 декабря. Прямо у трапа самолета его лично встретил премьер страны Нарендра Моди, после чего политики тепло вместе уехали на неформальный обед.