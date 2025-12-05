Высокие потолки 3,08 метра, но нет балкона. В Минске продается за 133 тысячи долларов двухкомнатная квартира, расположенная в ТЦ

В торговом центре Минска двухкомнатная квартира продается за 133 тысячи долларов. Подробности приводит площадка недвижимости Realt.by.
На проспекте Независимости два года назад заработал «Першы Нацыянальны гандлёвы дом». Помимо магазинов с белорусскими брендами в здании ТЦ есть и квартиры, большая часть из них — арендные. Но иногда появляются и варианты на продажу. Общая площадь двухкомнатной квартиры насчитывает 59 квадратных метров: прихожая, просторная кухня-гостиная, отдельная спальня, раздельный санузел, но нет балкона. Зато высокие потолки (3,08 метра). Одной из особенностей является скошенная стена в кухне-гостиной.
В Минске в торговом доме продается квартира. Фото: Realt.by.
В квартире сделан ремонт, есть все необходимое. На кухне установлена раковина, электроплита, шкаф, холодильник. Но в объявлении сказано, что мебель в жилье останется частично. В спальне есть кровать, мебель под телевизор, прикроватные тумбочки, шкаф. Вся необходимая сантехника установлена и в санузле.
Для жителей и гостей торгового дома под здание был оборудован подземный паркинг, прямо с жилых этажей туда ведет лифт. Дом оборудован системой видеонаблюдения. В двух минутах от торгового объекта находится станция метро «Восток», а через дорогу — ТЦ «Дана Молл». Кроме того, есть лесной массив, зеленая зона вдоль Слепянской водной системы. Также рядом есть школа и ясли-сад.
Стоимость двухэтажной квартиры составляет 133 тысячи долларов (2250 долларов — за один квадратный метр).
