Высокие потолки 3,08 метра, но нет балкона. В Минске продается за 133 тысячи долларов двухкомнатная квартира, расположенная в ТЦ

На проспекте Независимости два года назад заработал «Першы Нацыянальны гандлёвы дом». Помимо магазинов с белорусскими брендами в здании ТЦ есть и квартиры, большая часть из них — арендные. Но иногда появляются и варианты на продажу. Общая площадь двухкомнатной квартиры насчитывает 59 квадратных метров: прихожая, просторная кухня-гостиная, отдельная спальня, раздельный санузел, но нет балкона. Зато высокие потолки (3,08 метра). Одной из особенностей является скошенная стена в кухне-гостиной.