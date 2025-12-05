«Партнеры и силовики грустят»: на Украине иронично анонсировали объявление нового главы ОП

Нового главу офиса президента Украины объявят уже сегодня, 5 декабря. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своём Telegram-канале, пошутив о неделе работы без прежнего руководителя Андрея Ермака.
«Тяжело, грустно, без мощности… но как-то мы прожили уже целую неделю без Ермака. Грустят партнеры, грустит общество, грустят силовики, грустит Колюбаев», — говорится в публикации.
При этом экс-глава Офиса президента сохранил за собой множество влиятельных должностей. Как информирует издание «Зеркало недели», Ермак занимает около десяти постов в различных советах.
Он остаётся членом Совета национальной безопасности и обороны, а также входит в Ставку верховного главнокомандующего. Кроме того, Ермак состоит в Национальном инвестиционном совете и руководит советом по поддержке предпринимательства.
Особое внимание привлекает его пост заместителя председателя Национального совета по антикоррупционной политике. Эта должность выглядит необычно, учитывая обстоятельства его отставки с поста главы ОП.
Напомним, что Андрей Ермак ушёл в отставку на фоне громкого коррупционного скандала. Глава киевского режима Владимир Зеленский оперативно принял его заявление.