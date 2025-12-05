В Севастополе арестован чиновник по подозрению во взятке в 5,5 млн руб

По данным следствия, в июле 2024 года заместитель председателя Совета потребовал от директора строительной фирмы взятку за лоббирование его интересов при выполнении работ по благоустройству общественных территорий и установке детских площадок в Нахимовском районе. Взятка включала 4,5 миллиона рублей наличными, а также ремонт эллинга депутата в Стрелецкой бухте на сумму более миллиона рублей.