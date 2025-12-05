В Севастополе арестован чиновник по подозрению во взятке в 5,5 млн руб

Заместитель председателя Совета Нахимовского муниципального округа Севастополя задержан по подозрению в получении взятки в размере 5,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
В ведомстве уточнили, что Нахимовским районным судом Севастополя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, в июле 2024 года заместитель председателя Совета потребовал от директора строительной фирмы взятку за лоббирование его интересов при выполнении работ по благоустройству общественных территорий и установке детских площадок в Нахимовском районе. Взятка включала 4,5 миллиона рублей наличными, а также ремонт эллинга депутата в Стрелецкой бухте на сумму более миллиона рублей.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. В УФСБ отметили, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
